【ニューヨーク時事】国連総会第１委員会（軍縮）は１日、日本が提出した核兵器廃絶を目指す決議案を１４５カ国の賛成多数で採択した。提出は３１年連続。今年は日本原水爆被害者団体協議会（日本被団協）のノーベル平和賞受賞決定に言及した。決議案は「核兵器のない世界」が国際社会の共通目標だと指摘。被爆の実相を知ることが実現につながるとして、各国に日本被団協など草の根の活動を行ってきた被爆者らとの交流促進を要