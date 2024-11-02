北朝鮮の金与正朝鮮労働党副部長（朝鮮通信＝共同）【北京共同】北朝鮮の金正恩朝鮮労働党総書記の妹、金与正党副部長は、国連のグテレス事務総長が北朝鮮の大陸間弾道ミサイル（ICBM）発射を非難する声明を出したことを「全面的に排撃する」と批判した。北朝鮮メディアが2日伝えた。核・ミサイル開発を進める上で「路線変更はあり得ない」と強調した。北朝鮮外務省の報道官も10月31日のICBM発射は「正当な自衛権の行使」だと