これもいつもの「奇想天外」なのか。 【もっと読む】日本ハム大砲レイエスの原動力は「7人の子供たち」1日にエスコンフィールドで始まった日本ハムの秋季キャンプ。しかし、来季の続投を表明した新庄剛志監督（52）の姿はそこにはなかった。10月30日からは若手を中心に沖縄県国頭村で行っているが、指揮官の姿はそこにもなし。球団は「エスコン、国頭とも、現時点では新庄監督が参加する見通しはないということです」と説