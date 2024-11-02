10月31日発売の「週刊文春」が報じた、女優の橋本環奈（25）のパワハラ疑惑。所属事務所は社長名義の声明で記事の内容を否定するなど双方の主張は平行線をたどっているが、一部視聴者の間では、今年の正月番組の中に、報道に先んじて疑惑を指摘していたのではないかとする憶測がX（旧ツイッター）に広がっている。【もっと読む】橋本環奈は8人も…著名人のマネジャー「辞めた」「クビになった」の過去を振り返るこれらの声が上