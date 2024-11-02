2025年後期のNHK連続テレビ小説『ばけばけ』のヒロインが郄石あかり（21）に決定した。『ばけばけ』は、日本の怪奇な逸話を英語でまとめた『怪談』の作家として知られる小泉八雲（出生名はパトリック・ラフカディオ・ハーン）の妻となった、松江の没落士族の娘・セツさんの半生を描いていくドラマだ。【もっと読む】朝ドラ「ばけばけ」ヒロイン候補“本命”は森川葵、橋本愛、小芝風花…意外な女優の名前も今年6月に制作