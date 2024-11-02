「数字的にも局内で一番期待されているドラマ」（番組制作会社関係者）ともっぱらだ。柳楽優弥（34＝写真）主演のTBS金曜ドラマ『ライオンの隠れ家』。初回の世帯視聴率5.1％から6.3％、6.5％と数字を伸ばしてきている（関東地区=ビデオリサーチ調べ）。【もっと読む】佐藤栞里をゲットした新“共演者キラー”坂東龍汰の評判は？ 2019年には玉城ティナと交際報道さらにTVerのお気に入り登録数は1日現在で86万を超えており、秋ド