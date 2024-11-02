中国が８日から韓国と欧州８カ国を対象に、１５日以内の滞在にノービザ政策を施行する。中国外務省はこの日午後、ホームページで「８日からスロバキア、ノルウェー、フィンランド、デンマーク、アイスランド、アンドラ、モナコ、リヒテンシュタインおよび韓国からの一般旅券所持者を対象に一方的なノービザ政策を施行する」と発表した。今回の９カ国を対象にしたノービザ政策は２０２５年１２月３１日まで施行される。ビジネス、観