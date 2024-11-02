気象台は、午前9時20分に、大雨警報（土砂災害）を豊岡市、丹波篠山市、養父市、丹波市、朝来市、多可町に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】兵庫県・豊岡市、丹波篠山市、養父市、丹波市、朝来市、多可町に発表兵庫県では、2日昼過ぎから2日夕方まで土砂災害に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■豊岡市□大雨警報【発表】・土砂災害2日昼過ぎから2日夕方にかけて警戒・浸水1時間最大雨量50mm