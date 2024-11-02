10月31日、日向坂46・佐々木久美がInstagramを更新した。【写真】お揃いカチューシャのディズニー満喫SHOTを公開佐々木は、自身のInstagramアカウントにて、グループのメンバーである東村芽依、金村美玖、上村ひなのとお揃いのカチューシャをつけた4ショットや、振り向いて笑顔を見せる写真など、東京ディズニーシーを満喫する様子を公開した。この投稿に対し、SNS上のファンからは、「写真ありがとう！」「マジで好きです」「やっ