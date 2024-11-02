現地時間11月1日、米デルマー競馬場で行われた第9R・ブリーダーズカップジュベナイル（G1・ダ1700m）で、日本から参戦した武豊騎乗のシンビリーブ（牡2・栗東・森秀行）は10着、菅原明良騎乗のエコロアゼル（牡2・栗東・森秀行）は8着に敗れた。勝利したのはM.ガルシア騎乗のシチズンブル（牡2・B.バファート）で、勝ちタイムは1:43.07（良）。【動画】武豊シンビリーブは最下位…BCジュベナイルシンビリーブが捲りにいく展開も