ヤンキースに勝利し喜ぶドジャース・山本（右から2人目）。先発して6回3分の1を投げ1安打1失点で勝利投手となった＝10月26日、ロサンゼルス【ロサンゼルス共同】米大リーグ機構は1日、大谷翔平と山本由伸が所属するドジャースがヤンキースを4勝1敗で下したワールドシリーズの各国視聴者数などを発表し、日本では過去最多の1試合平均1210万人だった。山本が勝利投手となった10月26日の第2戦は、プレーオフを含めたポストシーズン