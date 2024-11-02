J1リーグ第35節 川崎F 1（0-3）3 鹿島19:03 キックオフUvanceとどろきスタジアム by Fujitsu入場者数20,834人試合データリンクはこちら先制ゴールが決まり、喜ぶ 早川友基。藤田真郷（ふじた・まさと）サッカーを中心にスポーツ全般を取材。Jリーグ、日本代表、W杯、UEFA_CL,アジア大会、夏季、冬季オリンピック、他。A.J.P.S(日本スポーツプレス協会)会員、A.I.P.S(国際スポーツプレス協会)会員。