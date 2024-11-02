バークシャー・ハサウェイの筆頭株主であり、同社の会長兼CEOを務める「世界一の投資家」ウォーレン・バフェット氏。本記事では桑原晃弥氏の著書『ウォーレンバフェットに学ぶ ゆっくりと着実にお金持ちになる56のルール』（ビジネス教育出版社）より一部抜粋・再編集して、バフェット氏の子ども時代のエピソードと共に、資産づくりを成功する鍵について解説します。「10年遅く始めてたら、今ごろ山の斜面の随分下にいた」ウォーレ