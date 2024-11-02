橋本環奈が主演を務める連続テレビ小説『おむすび』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第6週「うち、ギャル、やめるけん」が11月4日〜11月8日に放送される。【写真】神戸に戻りたい歩（仲里依紗）と納得できない結（橋本環奈）『おむすび』第26回場面カット本作は、まだ身近で少し懐かしい“平成時代”を、脚本家・根本ノンジが大胆かつユーモア盛りだくさんで描く平成青春グラフィティ。“ギャル文化”と出会った主人公