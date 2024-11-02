大胡駅を発車する800形電車。新車導入で長年活躍して生きた700形電車（旧京王井の頭線3000系）は順次廃車されます（筆者撮影）10月は旧暦の「神無月」（出雲＝島根県では神在月）。そしてもう一つの呼び名は?鉄（道）在月?かも。「鉄道の日」のフリーペーパー「テッピーニュース」には、各地で開催される約200件の鉄道イベントが掲載されます。その一つが2024年10月20日、群馬県前橋市の上毛電気鉄道（上電）大胡電車庫で開かれた