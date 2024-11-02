【パリ時事】サッカーの欧州各国リーグは１日、各地で行われ、フランス１部で南野拓実がフル出場したモナコはホームでアンジェに０―１で敗れた。ポルトガル１部で守田英正のスポルティングはエストレラ・アマドラに５―１で快勝。守田は後半途中から出場した。