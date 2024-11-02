【ロンドン時事】陸上界の不正を監視する「インテグリティー・ユニット（ＡＩＵ）」は１日、ドーピング違反の疑いで、東京五輪男子２０キロ競歩銀メダルの池田向希（旭化成）に暫定的な資格停止処分を科したと発表した。血液データを蓄積して変化を調べる「生体パスポート」で異常がみられたという。２６歳の池田は静岡県出身。世界選手権で東洋大時代の２０１９年に６位に入り、２２年大会では銀メダルを獲得。今年は２月の日