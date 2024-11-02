2日午前10時30分時点の広島県内の高速道路の通行止め情報。【山陽道】高屋ＪＣＴ～廿日市ＪＣＴ（上下）【広島道】広島ＪＣＴ～広島北ＪＣＴ（上下）【中国道】鹿野ＩＣ～高田ＩＣ（上下）【浜田道】千代田ＪＣＴ～浜田ＩＣ（上下）【2024年11月2日午前10時30分時点】