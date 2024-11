10月16日に『MAZZEL 1st One Man Tour 2024 “Join us in the PARADE”』を完走し、3rdシングル『MAZQUERADE』をリリースした新世代ダンス&ボーカルグループ・MAZZEL。高いクオリティのパフォーマンスと独自の世界観で、2023年のデビューから多くの人を魅了してきた。そんな彼らが魅了したのは、ファンだけにとどまらない。MAZZELは、BMSGに所属するアーティストの中では“末っ子”的ポジ