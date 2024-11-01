デザイナー橋本祐樹が手掛けるメンズブランド「ユウキ ハシモト（YUKI HASHIMOTO）」が、「MADE TO MEASURE」と題したオーダースーツ会を開催する。11月3日に⼤阪のセレクトショップ「パレットアートアライヴ（PALETTE art alive）」で、11月10日に東京のセレクトショップ「カンナビス（CANNABIS）」でそれぞれ行う。 【画像をもっと見る】 今回のオーダースーツ会で選べるアイテムは、同ブランドがこれまでに発表したコ