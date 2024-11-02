皇室のご活動のかたわら、日赤の仕事に邁進される愛子さま。自身初となる単独地方公務を無事に終えられ、「天皇家のプリンセス」に国民から注がれる視線は、今後より熱を帯びていくだろう。にもかかわらず、皇族を支えるべき宮内庁ばかりが“冷ややか”だ。 【写真】初めての単独公務に臨まれる愛子さま。他、佐賀県を訪問される愛子さまなども天皇皇后両陛下は、春と秋の年2回、各界の功労者らを赤坂御用地内に招いて園