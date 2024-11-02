■今週の相場ポイント 1.日経平均は3週ぶり反発、一時3万9000円台回復 2.衆院選で与党敗北、織り込み済みで相場は上昇 3.ナスダック最高値更新、国内半導体株も軒並み高 4.日銀会合「現状維持」、市場予想通りで影響軽微 5.米ハイテク株が一転急落、日本株も週末大幅安 ■週間 市場概況 今週の東京株式市場で日経平均株価は前週末比139円(0.4％)高の3万8053円と、3週ぶりに上昇した。 今週は衆院選を受