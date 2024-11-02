¤ªµÙ¤ß¤ÎÆü¤ËÍú¤­¤¿¤¯¤Ê¤ë¥¸¡¼¥ó¥º¤ò²Ú¤ä¤«&¾åÉÊ¤ËÃå¤³¤Ê¤¹¤Ë¤Ï¡¢¥ì¥Ç¥£¥é¥¤¥¯¤ÊÉÊ³Ê¤ò¤â¤¿¤é¤¹¥Ä¥¤¡¼¥É¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¡£Âç¤­¤á¤Î¥Ü¥¦¥¿¥¤¥ê¥Ü¥ó¥Ö¥é¥¦¥¹¤ò¥¤¥ó¤·¤Æ¾®´é¸ú²Ì¤âÈ´·²¢ö11·î2Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¥³¡¼¥Ç¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¥ß¥Ã¥¯¥¹¥Ä¥¤¡¼¥É¤Ç¥¯¥é¥·¥«¥ë¤ò¥Ö¥é¥Ã¥·¥å¥¢¥Ã¥×¢ö½ÐÅµ: Èþ¿ÍÉ´²Ö.comÌÜ¤ÎµÍ¤Þ¤Ã¤¿¥Ä¥¤¡¼¥È゙À¸ÃÏ¤«゙ËÉ´¨¤Ë¤â¤Ò¤ÈÌò¡£¥Ä¥¤¡¼¥È゙¥·゙¥ã¥±¥Ã¥È\28,600/CELFORD