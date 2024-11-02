【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■七五三掛龍也が“美腹筋”をついに解禁！ 菊池風磨が主演、久間田琳加がヒロインを務めるテレビ朝日系オシドラサタデー『私たちが恋する理由』（毎週土曜 23時～）の第4話が、11月2日に放送される。 ■第3話のキュン大連発＆まさかのサプライズゲストに興奮の声続出！10月26日放送の第3話では、“寡黙な上司”黒澤智也（菊池風磨）と“真面目な部下”森田葵（久間田琳加