（写真：USA TODAY Sports／ロイター／アフロ） 女性自身

WS放送も大谷翔平のインタビューなし フジ広報「詳細はお答えしていない」

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • ワールドシリーズを生中継したフジテレビについて「女性自身」が報じた
  • 1日時点でフジによる大谷翔平の独占インタビューは放送されていない
  • 広報部は「制作の詳細についてはお答えしておりません」と回答した
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