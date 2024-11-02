◆卓球全日本選手権カデットの部第１日（１日、長崎県立総合体育館）男女とも１４歳以下、１３歳以下、ダブルスの３種目に分かれ、年代別の日本一を争う大会が開幕した。男女シングルスは１回戦が行われ、女子１３歳以下で大会最年少８歳の松島愛空（あいら、田阪卓研）は３―１で岩崎光来（１３）＝和洋国府台中＝に逆転勝ち。男女ダブルスは４強が決まり、男子の大野颯真（１３）、小林右京（１２）＝ともに木下アカデミー