俳優の山田孝之（４１）、仲野太賀（３１）が１日、都内でダブル主演映画「十一人の賊軍」（白石和彌監督）の初日舞台あいさつに登壇した。戊辰戦争中の新潟・新発田藩を舞台にした集団抗争時代劇。「決死隊」として砦（とりで）を護衛する罪人たちの奮闘を描く。山田は千葉・鋸南町で２か月間に及ぶ戦闘シーンのロケを「本当に過酷な日々だった」と回想。今作で本格的な殺陣に初挑戦した仲野は「集中して殺し合い、斬り合いな