過去10年で傾向を探る。☆人気1番人気【3・2・2・3】、2番人気【3・0・0・7】と人気馬がまずまずの信頼度。一方、10番人気以下も2勝しており波乱の可能性。☆前走競馬場小倉組が【3・1・1・9】で好相性も今回不在。次いで函館組が【2・2・1・5】。札幌、新潟、中京、京都、阪神組が各1勝。東京組は【0・1・3・26】、中山組も最高2着（2回）と振るわない。☆前走クラスG3組【5・4・2・19】が圧倒的。オープン特別組【