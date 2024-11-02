ドジャースタジアムで行われた優勝報告会を終え、愛犬デコピンを抱いて引き揚げる米大リーグ、ドジャースの大谷翔平。左は妻の真美子さん＝1日、ロサンゼルス（共同）【ロサンゼルス共同】米大リーグのワールドシリーズを4年ぶりに制覇したドジャースの優勝パレードが1日、ロサンゼルス市内で行われ、大谷翔平（30）は愛犬デコピンを抱えながら妻の真美子さん（27）と2階建てバスに乗り、沿道に詰めかけた大勢のファンに笑顔で応