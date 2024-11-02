【ニューヨーク時事】週末１日のニューヨーク株式相場は４日ぶりに反発した。米企業の決算を好感した買いが先行した。優良株で構成するダウ工業株３０種平均は前日終値比２８８．７３ドル高の４万２０５２．１９ドルで終了。ハイテク株中心のナスダック総合指数は１４４．７７ポイント高の１万８２３９．９２で引けた。