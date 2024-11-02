※経済指標 【米国】 ＊非農業部門雇用者数（ＮＦＰ）（10月）21:30 結果1.2万人 予想10.0万人前回22.3万人（25.4万人から修正） ＊失業率（10月）21:30 結果4.1％ 予想4.1％前回4.1％ ＊平均時給（10月）21:30 結果0.4％ 予想0.3％前回0.3％（0.4％から修正）（前月比） 結果4.0％ 予想4.0％前回3.9％（4.0％から修正）（前年比） ＊米PMI製造業（10月）22:45 結果48.5