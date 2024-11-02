芝クッション値9.6＝標準※金曜午前9時含水率＝芝G前12.4％、4角11.2％ダートG前5.7％、4角7.5％※金曜午前9時。芝は夏開催終了後、傷んだ部分を張り替え良好な状態。だが、かなりの雨が降る予報で、パワー優先馬場に。ダートは水分を含んで時計勝負になる。