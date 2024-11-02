政府は２日付で、２０２４年秋の褒章受章者７８６人（うち女性１５７人）と２６団体を発表した。学術やスポーツなどで優れた業績を挙げた人が対象の紫綬褒章には、将棋棋士の渡辺明氏（４０）や、パリ五輪・パラリンピック金メダリスト５４人らが選ばれた。発令は３日。渡辺氏は２０００年、加藤一二三九段、谷川浩司十七世名人、羽生善治九段に続く４人目の中学生棋士としてデビュー。八大タイトルの竜王戦、棋王戦でそれぞれ