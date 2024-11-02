公明党は、衆院選で落選して辞任表明した石井代表（６６）の後任に、斉藤鉄夫・国土交通相（７２）を起用する方向で最終調整に入った。９日に開く臨時党大会で承認される見通しだ。複数の党関係者が明らかにした。斉藤氏は、衆院広島３区選出で当選１１回。２０１８年９月から幹事長を約２年間務め、党務に精通している。２１年１０月の岸田内閣発足時から国交相に就任し、党では副代表を務める。公明は、衆院選で小選挙区に