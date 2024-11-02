気象台は、午前4時15分に、洪水警報を小郡市、筑紫野市、大野城市、古賀市、嘉麻市、朝倉市、那珂川市、志免町、久山町、粕屋町、芦屋町、水巻町、岡垣町、遠賀町に発表しました。また大雨警報（浸水害）を久留米市に発表しました。【警報エリアを確認】【洪水警報】福岡県・小郡市、筑紫野市、大野城市、古賀市、嘉麻市、朝倉市などに発表福岡県では、土砂災害や河川の増水に警戒してください。筑後地方では、低い土地の浸水に警