NY株式1日（NY時間13:04）（日本時間02:04） ダウ平均42140.87（+377.41+0.90%） ナスダック18286.28（+191.13+1.06%） CME日経平均先物38700（大証終比：+580+1.50%） 欧州株式1日GMT17:04 英FT100 8177.15（+67.05+0.83%） 独DAX 19254.97（+177.43+0.93%） 仏CAC40 7409.11（+58.74+0.80%） 米国債利回り 2年債 4.174（+0.004） 10年債4.341（+0.057） 30年債4.547