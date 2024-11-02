2日午前1時20分 長崎県で記録的短時間大雨 平戸市付近で約120ミリ 県によりますと、長崎県北部では、非常に激しい雨が同じ場所で降り続いています。 命に危険が及ぶ土砂災害や洪水による災害発生の危険度が急激に高まっています。 【気象庁発表文のまま】 北部、五島では、土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に警戒してください。 北部、壱岐・対馬、五島の海上では、暴風に警戒してください。 五島では、高波に警戒して
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