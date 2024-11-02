気象庁は2日午前0時33分、福岡県に竜巻注意情報を発表した。福岡地方は竜巻などの激しい突風が発生しやすい気象状況になっている。空の様子に注意し、雷や急な風の変化など積乱雲が近づく兆しがある場合には頑丈な建物内に移動するなど安全確保に努めるよう呼びかけた。落雷、ひょう、急な強い雨にも注意喚起した。この情報は、2日午前1時40分まで有効。
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 大谷 世界一直後の発言にX衝撃
- 2. 堀江氏 落選の音喜多氏に私見
- 3. 大学生死亡 別れ話を同時中継か
- 4. やす子 自身の給料振込額に絶句
- 5. 買収…ライトオンが凋落した理由
- 6. 刑務所? 横浜の給食の写真に驚き
- 7. 全裸で土下座強要か…無罪を主張
- 8. 失望した WSの大谷に厳しい声も
- 9. 両親がカルト宗教に入信「地獄」
- 10. 環奈報道で紅白降板? NHKの回答
- 1. 刑務所? 横浜の給食の写真に驚き
- 2. 全裸で土下座強要か…無罪を主張
- 3. 両親がカルト宗教に入信「地獄」
- 4. 学生死亡 同級生女性が女を一蹴
- 5. 集合住宅から男児転落 意識不明
- 6. タンクローリー下敷き 女性死亡
- 7. 19歳保護 闇バイトに応募し怖い
- 8. 渋滞でポール倒し別車線へ 波紋
- 9. 全裸遺体 加担女は17歳と交際か
- 10. 小1で酒 川崎で一番のワルの正体
- 1. バブル想起? 佳子さま装いに注目
- 2. 幼児取り上げた児相の冷たい態度
- 3. ド級の不信 石破氏早くも死に体
- 4. 維新代表が怒り 自民は「狡猾」
- 5. 前澤氏「重大発表」今度は株配り
- 6. なぜ日本は世襲議員が多いのか
- 7. 車の「検査標章」貼付位置変更に
- 8. パリピ孔明作者も挑戦したい問題
- 9. 石破総理「選挙結果を厳粛に受け止める…
- 10. 海外メディアも速報
- 1. 無資格者が髭移植 命絶った男性
- 2. 娘殺害を頼んだ母 殺し屋が殺害
- 3. K2で死去 邦人2人に黄金ピッケル
- 4. YouTuberソマリ 独島でなく竹島
- 5. スペイン水害 50年超で欧州最悪?
- 6. 仏人が感動した日本のナポリタン
- 7. スペインの水害 死者200人超に
- 8. タイ人1万人 韓国旅行キャンセル
- 9. 中国切りつけ事件「報復」背景?
- 10. 独 アライグマのソーセージ人気
- 1. 買収…ライトオンが凋落した理由
- 2. 「コロナ破たん」一転して大幅増
- 3. 遺品整理で4千万円発見 腰抜かす
- 4. 「黄ばみ消えた」広告に根拠なし
- 5. スーパーカブ 一部の生産終了へ
- 6. 三井住友信託 社長が緊急会見
- 7. セブンよ見習え 注目のデカ弁屋
- 8. 油そばの店が東京で急増するワケ
- 9. 元銀行員が内部者取引? 自ら申告
- 10. マック オレンジジュースSのみに
- 1. シェアハウスで彼氏も地獄の展開
- 2. Amazonセール 注目商品は?
- 3. スマートフォン満足度 首位は?
- 4. 高さ2000mmの大迫力！プリントパックが…
- 5. 【インタビュー】Beaconでお客様の位置…
- 6. 10〜20代は、年賀状よりもLINEで新年挨…
- 7. ドコモショップやauショップ、ソフトバ…
- 8. Shiftall新ヘッドセットは“VRChat特化
- 9. ヘビロテ確定。これ1枚でもインナーで…
- 10. 機内にも持ち込める！3段階サイズ調節…
- 1. 大谷 世界一直後の発言にX衝撃
- 2. 失望した WSの大谷に厳しい声も
- 3. 大谷 しばらく凱旋帰国できぬ訳
- 4. DeNA「史上最大の下剋上」へ
- 5. フリーマン PS前から骨折か
- 6. 角田夏実 無差別大会に出場明言
- 7. 大谷妻が禁酒「結婚後の変化」
- 8. ネイマール サントスに復帰か
- 9. FAのソト MLB11球団が争奪戦か
- 10. WS敗退 ジャッジに辛辣声が連発
- 1. 堀江氏 落選の音喜多氏に私見
- 2. やす子 自身の給料振込額に絶句
- 3. 環奈報道で紅白降板? NHKの回答
- 4. 優樹菜が盗撮犯を「逆晒し」非難
- 5. 中島健人のファン離れが深刻か
- 6. 上原亜衣 発言謝罪も批判止まず
- 7. 環奈の疑惑に反論も…不自然表現
- 8. 元相棒 反町隆史と水谷豊に明暗
- 9. 大炎上のフジ「別の動画」が波紋
- 10. 「別人」IKKOの顔の大きさに異変
- 1. ババァ邪魔 暴言も青ざめる事態
- 2. 浮気される心配のない女性の特徴
- 3. トイレスリッパ 実験で衝撃結果
- 4. ラブラブなのに…離婚届を発見
- 5. モラ夫の罵倒に我慢の限界…反論
- 6. 共依存になりやすい男女の特徴
- 7. 「写メ」中学生の娘に通じず
- 8. 秋冬用 3COINSクッションカバー
- 9. ダイソー 買わなきゃ損の新作4選
- 10. 褒めないと動かない夫 呆れる妻