気象庁は2日午前0時33分、福岡県に竜巻注意情報を発表した。福岡地方は竜巻などの激しい突風が発生しやすい気象状況になっている。空の様子に注意し、雷や急な風の変化など積乱雲が近づく兆しがある場合には頑丈な建物内に移動するなど安全確保に努めるよう呼びかけた。落雷、ひょう、急な強い雨にも注意喚起した。この情報は、2日午前1時40分まで有効。