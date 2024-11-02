NY株式1日（NY時間12:21）（日本時間01:21） ダウ平均42219.71（+456.25+1.09%） ナスダック18309.38（+214.23+1.18%） CME日経平均先物38790（大証終比：+670+1.73%） 欧州株式1日GMT16:21 英FT100 8195.77（+85.67+1.06%） 独DAX 19266.78（+189.24+0.99%） 仏CAC40 7428.62（+78.25+1.06%） 米国債利回り 2年債 4.176（+0.006） 10年債4.339（+0.055） 30年債4.543