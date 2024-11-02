【メカトロチャンク No.03 “れとろ” +こうかんフェイス】 11月2日ごろ 発売 価格：4,730円 ハセガワは、プラモデル「メカトロチャンク No.03 “れとろ” +こうかんフェイス」を11月2日ごろに発売する。価格は4,730円。 本商品は、モデリズムの小林和史氏が手掛けるオリジナルロボット「メカトロチャンク」を1/35スケールプラモデルで再現したもの