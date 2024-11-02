【一番くじ ピクミン～おうちでのんびりコレクション～】 11月2日より順次発売 価格：1回700円 BANDAI SPIRITSは、ハズレなしのキャラクターくじ「一番くじ ピクミン～おうちでのんびりコレクション～」を本日11月2日より順次発売する。価格は1回700円。 本商品は、任天堂のアクションゲーム「ピクミン」シリ&#12540