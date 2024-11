日本語、韓国語、英語を操るトリリンガルラッパー/シンガーのちゃんみなが1日、自身のインスタグラムを更新し、第1子となる女児が出産したことを報告した。【写真あり】かわいすぎる手…ちゃんみな、第1子となる女児出産を発表投稿には「I love you, my princess」というコメントとともに、大人の指を握る赤ちゃんの手の写真を公開。ストーリーズで「先日、無事に」と報告した。ちゃんみなは今年7月、韓国のラッパー・ASH IS