雇用統計（10月）21:30 結果1.2万人 予想10.0万人前回22.3万人（25.4万人から修正）（非農業部門雇用者数・前月比) 結果4.1% 予想4.1%前回4.1%（失業率) 結果0.4% 予想0.3%前回0.4%（平均時給・前月比) 結果4.0% 予想4.0%前回4.0%（平均時給・前年比)