社会人野球の第４９回日本選手権第４日は１日、京セラドーム大阪で１回戦３試合が行われ、ホンダとＪＲ九州、ＪＦＥ西日本が２回戦に進んだ。ホンダは東野が８回無失点と好投し、ＮＴＴ西日本を３―０で破った。ＪＲ九州はバイタルネットに１０―０で大勝。鷲崎が３安打無四球で完封した。ＪＦＥ西日本は八回に４点を奪い、ＪＲ北海道クに６―２で逆転勝ちした。