俳優の山田孝之が1日、丸の内TOEIで行われた映画『十一人の賊軍』初日舞台あいさつにダブル主演を務めた仲野太賀、尾上右近、鞘師里保、佐久本宝、千原せいじ、岡山天音、松浦祐也、一ノ瀬颯、小柳亮太、本山力、ゆりやんレトリィバァ、野村周平、玉木宏、阿部サダヲ、白石和彌監督と共に登壇。山田は白石監督と映画『凶悪』以来、11年ぶりのタッグとなったが「やはり白石組は過酷」と感想を述べていた。本作は、『日本侠客伝