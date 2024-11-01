ゴジラ70周年記念作品『ゴジラ-1.0』が11月1日「金曜ロードショー」（日本テレビ系・毎週金曜夜9時〜）で放映される。1954年公開の第1作『ゴジラ』からシリーズ通算30作となる本作は、興行収入約76億円、動員503万人と大ヒットを記録。日本アカデミー賞では作品、脚本ほか8部門で最優秀賞を受賞。第96回アカデミー賞でも視覚効果賞でオスカーを獲得したほか、国内外で多くの賞に輝くなど高い評価を獲得した。地上波初、本編ノー