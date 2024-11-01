¤¢¤ÎÌ¾ºî¥É¥é¥Þ¤Ç¶¦±é¤·¤¿ÇÐÍ¥¤ÎSNS¾å¤Ç¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤¬¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¼«¿È¤ÎX¤Ç·ëº§¤òÊó¹ð¤·¤¿¤Î¤ÏÇÐÍ¥¤Îº´ÌîÂÙ¿Ã¡£¥É¥é¥Þ¥·¥ê¡¼¥º¡Ö3Ç¯BÁÈ¶âÈ¬ÀèÀ¸¡×(TBS·Ï)¤ÇÉðÅÄÅ´Ìð±é¤¸¤ë¹ñ¸ì¶µ»Õ¡¦ºäËÜ¶âÈ¬¤ÎÂ©»Ò¡¦¹¬ºî¤ò±é¤¸¤¿º´Ìî¤Ï¡Ö»ä¤´¤È¤ÇÂçÊÑ¶²½Ì¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÜÆü11·î1Æü¡£·ó¤Í¤Æ¤«¤é¤ªÉÕ¤­¹ç¤¤¤·¤Æ¤¤¤¿Êý¤ÈÆþÀÒ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¤Æ¡¢°¦ºÊ¤È°¦¸¤¤È¤Î3¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÈ¿±þ¤·¤¿¤Î¤¬¡¢¡Ö¶âÈ¬¡×¤Ç¶¦±é¤·¤¿ÇÐÍ¥¤ÎÉ÷