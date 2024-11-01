◇プロボクシングライトフライ級8回戦高見亨介（帝拳）《8回戦》ジョマー・カインドグ（フィリピン）（2024年11月2日後楽園ホール）「WHO’sNEXTDYNAMICGLOVEONU−NEXTVol.26」に出場する日本ライトフライ級1位の高見亨介（22＝帝拳）と、金子虎旦（26＝同）が1日、都内で前日計量に臨んだ。高見は48・8キロでジョマー・カインドグ（29＝フィリピン）とともに一発でクリア。「勝ち方が注目される試合。圧