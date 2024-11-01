笑顔で植樹する佳子さま＝川崎市川崎区の富士見公園（立石祐志写す）「第４１回全国都市緑化かわさきフェア」の中心的行事「全国都市緑化祭」が１日、秋篠宮家の次女佳子さまを迎えて、川崎市川崎区のカルッツかわさきで開かれた。式典後には同フェアの主会場の一つ、富士見公園（同区）で記念植樹が行われた。県内では２０１７年以来３回目で、地元の関係者ら約６００人が参加した。福田紀彦川崎市長が「これからも緑