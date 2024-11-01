成田凌（30）が1日、東京・TOHOシネマズ六本木ヒルズで行われた、主演映画「スマホを落としただけなのに〜最終章〜ファイナルハッキングゲーム」（中田秀夫監督）の初日舞台あいさつに登壇した。スマートフォンを落としたことから連続殺人鬼に命を狙われるヒロインを描いた第1作公開から6年。3作目の今作が完結編となる。登壇キャストにはサプライズで、観客が成田演じる殺人鬼・浦野のお面をつけてお出迎え。眼前に広がった一